Τροχαίο στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας 57χρονος νεκρός και ένα τραυματίας

Οι φωτογραφίες μαρτυρούν τη σφοδρότητα του δυστυχήματος - Άμορφη μάζα σιδερικών το ΙΧ του

Φωτ. από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στη Θηβών - Χαλκίδας / permissos.gr

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην εθνική οδό Θηβών-Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Θηβών-Χαλκίδας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις ένας από τους δύο οδηγούς, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το δεύτερο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Φωτογραφίες μάλιστα από το δυστύχημα, μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να χάσει τη ζωή του ο 57χρονος οδηγός του ενός ΙΧ, ενώ ο δεύτερος οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από permissos.gr

