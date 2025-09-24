Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: IX μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε άλλα οχήματα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24/9) στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Από το τροχαίο, ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Πώς συνέβη

Γύρω στις 6 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και, στη συνέχεια, πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος του πρώτου ΙΧ, να αναποδογυρίσει το βαν και το τρέιλερ να βρεθεί στην άκρη του δρόμου.

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.