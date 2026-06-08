Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 15χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/6) στη Θεσσαλονίκη, με ένα αυτοκίνητο να παρασέρνει και να τραυματίζει ένα 15χρονο κορίτσι.

Το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε στον δρόμο προς Νέα Μηχανιώνα, όταν η 15χρονη, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, παρασύρθηκε από Ι.Χ. που οδηγούσε 38χρονος.

Όπως έχει γίνει, μέχρι στιγμής, γνωστό για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η 15χρονη φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο όταν παρασύρθηκε. Στο σημείο, μετά το ατύχημα, έσπευσε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με 15χρονη: Συνελήφθη ο οδηγός

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως ο 38χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη, ενώ τού έγινε λήψη αίματος για να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Πλέον, την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο ερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όσον αφορά την κατάσταση υγείας της 15χρονης, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, ωστόσο έφερε αρκετά τραύματα και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες γιατρούς.