Τροχαίο στη Σαλαμίνα: Μάχη για τη ζωή δίνει ηλικιωμένη - Συνελήφθη ο οδηγός

Στο Αττικόν νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 83χρονη μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη που είχε στη Σαλαμίνα.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε γύρω στις 22:00 το Σάββατο (23.08.2025) στη λεωφόρο Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, όταν οδηγός παρέσυρε με την μηχανή του το θύμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αφού η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή για να γλιτώσει την σύλληψη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε την ηλικιωμένη και οι διασώστες τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λόγω των σοβαρών τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο Αττικόν, αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Από εκείνη τη στιγμή δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού ο οποίος λίγη ώρα μετά βρέθηκε και συνελήφθη.