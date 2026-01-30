Τροχαίο στη Ρουμανία: Τα νεότερα για την υγεία του 20χρονου τραυματία

Θέμα ημερών φαίνεται να είναι ο επαναπατρισμός του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Οι δύο εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν χθες, Πέμπτη (29/1), με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την παραμονή του τρίτου τραυματία, ενός 20χρονου, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του 20χρονου παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια. Οι γιατροί αναμένεται, εκτός απροόπτου, να αποφασίσουν σε ιατρικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, το χρονοδιάγραμμα του επαναπατρισμού του.

Ο νεαρός παραμένει διασωληνωμένος, ωστόσο η καταστολή έχει μειωθεί, ενώ φέρεται να έχει κινητικότητα στα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι που έχει ακινητοποιηθεί λόγω κατάγματος που υπέστη στο τροχαίο.

Παράλληλα, εξιτήριο έλαβε νωρίτερα σήμερα ο 28χρονος τραυματίας, ο οποίος νοσηλευόταν από χθες (29/1) στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.