Τροχαίο στη Ρουμανία: Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα οι σοροί των νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, βρίσκονται αυτή την ώρα οι σοροί των επτά νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα.

Λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, προσγειώθηκε στη Ρουμανία το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για την επιστροφή των σορών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αναχώρηση του θα γίνει λίγο μετά τις 16:00, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, έφτασε στη Θεσσαλονίκη η ειδική πτήση με τους δύο τραυματίες οπαδούς, καθώς ο τρίτος παραμένει στη Ρουμανία.

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που κρίθηκε απαραίτητη.

Οι δύο τραυματίες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θα παραμείνουν για νοσηλεία.

Ο πατέρας θύματος σκοτώθηκε πριν χρόνια σε δυστύχημα στη Ρουμανία

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πατέρας του Δημήτρη Μαρωνίτη, ενός εκ των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, σκοτώθηκε επίσης σε τροχαίο, που σημειώθηκε σε δρόμο της ίδιας χώρας πριν από κάποια χρόνια. Ήταν οδηγός φορτηγού.