Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης η άφιξη των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Η Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης είπε το τελευταίο αντίο στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Λίγο πριν από τις 19:30, η αυτοκινητοπομπή που συνόδευε τις σορούς τους έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι επτά φίλαθλοι είχαν επαναπατριστεί νωρίτερα με αεροσκάφος C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, λίγο μετά τις 18:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Λίγο πριν από τις 19:00, ξεκίνησε η πομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που συνόδευσαν τις σορούς προς την Τούμπα, ακολουθώντας διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της Εθνικής Αντιστάσεως, της Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους. Με κόρνες και συνθήματα, η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Στο γήπεδο της Τούμπας δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν τις σορούς, ανάβοντας πυρσούς.