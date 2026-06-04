Τροχαίο στη Ναύπακτο: Οι δηλώσεις της μητέρας που σώθηκε μαζί με το παιδί της από παράσυρση ΙΧ

Καλά στην υγεία τους είναι η μητέρα και το ανήλικο παιδί της από τη Ναύπακτο, οι οποίες παραλίγο να παρασυρθούν από ανεξέλεγκτο ΙΧ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα σε κεντρικό δρόμο της πόλης, το πρωί της Τετάρτης (3/6).

Σύμφωνα με τη μητέρα, που μίλησε στο nafpaktianews, τόσο η ίδια, όσο και η κόρη της δεν έχουν τραυματιστεί. Η ίδια αποκάλυψε πως απλά άκουσε τον ήχο του αυτοκινήτου που ερχόταν επάνω τους και άρπαξε το παιδί της, την τελευταία στιγμή.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι δυο τους κατάφεραν να μπουν στο κατάστημα που βρισκόταν από πίσω τους, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο καθώς η σύγκρουση του ΙΧ ήταν σφοδρή.

Το βίντεο με το τροχαίο:

Η μητέρα δήλωσε επίσης πως δεν έχει να πει κάτι στον οδηγό, ούτε γνωρίζει ποιος είναι και δεν θέλει να τον δει.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ είναι ένας 75χρονος, από τον οποίο το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαίρεσε την άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, του 75χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 75χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε και συγκρούστηκε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα, το οποίο κινούνταν αντίθετα και σε τραπεζοκαθίσματα, όπως και σε εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του αυτοκινήτου τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις διαδοχικές προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική του ικανότητα οδήγησης.

Το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος.