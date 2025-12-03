Τροχαίο στη Λούτσα: Υπό την επήρεια και ναρκωτικών ουσιών ο 29χρονος - Απολογείται σήμερα

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη (3/12) ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο πεζό και τραυμάτισε δύο άτομα, στη Λούτσα, ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Εχθές, οι αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου αποκάλυψαν πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν πως είχε κάνει χρήση και ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα, κοκαΐνης.

Τροχαίο στη Λούτσα: «Η ταχύτητά του είναι εντελώς εγκληματική»

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφεται ο 29χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος.

«Η ταχύτητα του πρέπει να είναι κυμαινόμενη από 80 το πολύ μέχρι 90 χιλιόμετρα. Σε αυτό το δρόμο η ταχύτητα του είναι εντελώς εγκληματική», ανέφερε στο STAR ο πραγματογνώμονας τροχαίων Παναγιώτης Μαδιάς.

Τροχαίο στη Λούτσα: «Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και απάντησε ότι πονάει το αυτί του»

Μάρτυρας, που βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν του τροχαίου.

«Άκουσα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Είδα τους τραυματίες στο δρόμο. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία», ανέφερε.

Προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δεν ανταποκρινόταν ακόμη και με απινιδωτή.

Σοκαριστική ήταν και η εικόνα της μητέρας του θύματος, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, «έτρεμε ολόκληρη» και δεν είχε αντιληφθεί πως το παιδί της είχε ήδη καταλήξει. Η κοπέλα του βρέθηκε στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένη.

Η μάρτυρας περιέγραψε επίσης, την στάση του οδηγού αμέσως μετά το τροχαίο. «Όταν ο διασώστης του είπε "σκότωσες άνθρωπο", εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε; Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει».

Σύμφωνα με την ίδια, το όχημα ακουγόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν από τη σύγκρουση.