Τροχαίο στη Λούτσα: Τα πρώτα στοιχεία από τις αιματολογικές - Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο 29χρονος

Απολογείται την Τετάρτη (3/12) ο 29χρονος οδηγός που σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε άλλους τρεις σε τροχαίο στη Λούτσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ο 29χρονος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω στον 24χρονο και τρία μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι μόλις είχαν βγει από το αυτοκίνητο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο 29χρονος να κατεβαίνει από το όχημά του απαθής, ενώ στο σημείο επικρατεί πανικός, να πλησιάζει τους διασώστες και να τους λέει πως πονάει το αυτί του.

Ο θάνατος ήταν ακαριαίος για τον 24χρονο ενώ τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή του και η σύντροφός του, η οποία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Τροχαίο στη Λούτσα: Τι δείχνουν οι αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, οι πρώτες χημικές αναλύσεις από τις αιματολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στον 29χρονο επιβεβαιώνεται η κατανάλωση αλκοόλ, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 29χρονος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 29χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που κινούνταν στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι «Εξελίξεις Τώρα», ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου και διέμενε για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Σημειώνεται πως ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός.