Τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρός ένας 15χρονος

Τροχαίο ατύχημα με τρεις ανηλίκους σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα, με τα παιδιά να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οδηγός του οχήματος στη Λούτσα φέρεται να είναι ένας 14χρονος, συνοδηγός ένας 16χρονος, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε ακόμη ένας 15χρονος. Το Ι.Χ. φέρεται να εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες και να προσέκρουσε σε δένδρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ οι ανήλικοι φέρεται να πήραν το αυτοκίνητο εν αγνοία των γονιών τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, στην περιοχή της Λούτσας.