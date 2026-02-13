Τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Η κατάσταση των τραυματιών - Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λούτσα, με τους υπόλοιπους ανηλίκους να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος, οι τρεις ανήλικοι φέρεται να είχαν πάρει τα δεύτερα κλειδιά του Ι.Χ. οχήματος από την οικογένεια ενός, και να έκαναν βόλτες στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, ο 15χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προσέκρουσε σε δένδρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία ο 15χρονος συνοδηγός, να τραυματιστεί ο πρώτος και ο τρίτος επιβάτης του οχήματος. Τα δύο ανήλικα που φέρουν τραύματα, είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο θα νοσηλευτούν για ένα βράδυ στο Παίδων.

Τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες

Η νοσηλεία των δύο τραυματιών, σύμφωνα με το Mega, γίνεται προληπτικά για τη σημερινή νύχτα, ενώ υποβάλλονται διαρκώς σε εξετάσεις καθώς εκφράζονται φόβοι ότι φέρουν τραύματα στο κεφάλι μετά τη σοβαρή πρόσκρουση στη Λούτσα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, αφού διαλύθηκε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου ενώ ο 15χρονος συνοδηγός έχασε τη ζωή του στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν στο σημείο, μετά τον θόρυβο, και ανέφεραν πως άκουσαν τον 15χρονο οδηγό να φωνάζει «τι έκανα, τι έκανα». Παρά την προσπάθειά τους, διαπίστωσαν πως ο συνοδηγός είχε φύγει από τη ζωή και κάλεσαν το ΕΚΑΒ για τους υπόλοιπους τραυματίες.