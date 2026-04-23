Τροχαίο στη Λιοσίων: Στη φυλακή ο 16χρονος οδηγός που παρέσυρε την ανήλικη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μία ανήλικη στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο ανήλικος οδηγός προφυλακίστηκε, ενώ για τον, επίσης, ανήλικο συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας δεν διατάχθηκε προσωρινή κράτηση. Αντ’ αυτού, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, καθώς και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη

Ως προς την κατάσταση υγείας της 16χρονης, χθες, Τετάρτη, έγινε γνωστό από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, πως αποσωληνώθηκε, καθώς νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και παρουσιάζει κινητικότητα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.

Η αποσωλήνωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/04), μετά από ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 16χρονη έχει ακόμη μπροστά της αρκετά ζητήματα να αντιμετωπίσει, ενώ η πορεία ανάρρωσής της θα συνεχιστεί με συστηματική ιατρική υποστήριξη και αποκατάσταση.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λιοσίων

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, η ανήλικη κινούνταν πεζή από την οδό Χρηστίδου προς τη Λιοσίων και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η ανήλικη στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, κοίταξε προσεκτικά προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και, διαπιστώνοντας ότι δεν διέρχονταν οχήματα, ξεκίνησε να περνά απέναντι.

Την ίδια στιγμή, μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε επίσης ανήλικος, ο οποίος κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, την παρέσυρε με σφοδρότητα, εκτινάσσοντάς την σε απόσταση αρκετών μέτρων, αφήνοντάς την κατόπιν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια οδηγός και συνεπιβάτης, αν και έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν άμεσα, ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να πλησιάσουν την 16χρονη.

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ