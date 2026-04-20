Τροχαίο στη Λιοσίων: Ποινική δίωξη σε βάρος του 16χρονου οδηγού

Για δύο κακουργήματα κατηγορείται ο 16χρονος ο οποίος φέρεται να παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονη στη Λιοσίων. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε ακόμη τρία πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση της 16χρονης παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας της.

Πορθεσμία πρόκειται να ζητήσει ο 16χρονος οδηγός

Ο ανήλικος οδηγός οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια παραπέμφθηκε προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια ανηλίκων για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Ποινική δίωξη σε ακόμα τρία άτομα για την παράσυρση στη Λιοσίων

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ακόμη τριών ατόμων που έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, και συγκεκριμένα σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής, μιας 20χρονης που φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια του οχήματος και ενός ακόμα ατόμου που εμφανίζεται ως χειριστής της μηχανής.

Ο συνεπιβάτης αντιμετωπίζει κι αυτός το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής καθώς και το πλημμελήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από υπόχρεο, ενώ οι άλλοι δύο βαρύς όντας με τρία πλημμελήματα, της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ