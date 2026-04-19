Τροχαίο στη Λιοσίων: «Είναι διασωληνωμένη, της κάνανε αφαίρεση σπλήνας» - Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της 16χρονης, μετά την παράσυρσή της το απόγευμα του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη.

Ο πατέρας της, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του Mega και περιγράφοντας την κατάστασή της 16χρονης μετά το ατύχημα στη Λιοσίων, ανέφερε πως αρχικά μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία έγινε αφαίρεση σπλήνας, ενώ πραγματοποιήθηκε και επέμβαση στο κεφάλι, στο μέτωπο.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο. Της κάνανε αφαίρεση σπλήνας χθες. Μπήκε χειρουργός στο κεφάλι, στο μέτωπο και αυτήν την στιγμή είναι διασωληνωμένο στην εντατική. Ακόμα οι γιατροί δεν μπορούν να πουν κάτι. Είναι το πρώτο 24ωρο το οποίο είναι κρίσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μ. Γιαννάκο, εφόσον η κατάστασή της σταθεροποιηθεί, αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία αφύπνισης, αν και προς το παρόν όλα παραμένουν αβέβαια.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής

Το μεσημέρι της Κυριακής ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη παρουσιάστηκε στις αρχές και συνελήφθη.

Πρόκειται για ανήλικο υπήκοο από το Σουδάν, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι τη μηχανή οδηγούσε ο συνεπιβάτης, που είχε ήδη παραδοθεί στις Αρχές.

Πριν από τη σύλληψη του οδηγού, η αστυνομία έκανε τρεις συλλήψεις για το τροχαίο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής, γιατί πήγε στο ΑΤ και κατέθεσε ψευδώς ότι της είχαν κλέψει τη μηχανή. Μαζί της κατονόμασε έναν συνομήλικό της ως διαχειριστή της μηχανής, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 22χρονος που εμφανίστηκε αργότερα και είπε ότι ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο οδηγός, πέρα από το μικρό του όνομα.