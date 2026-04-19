Τροχαίο στη Λιοσίων: Το βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 16χρονης

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη σοκαριστική στιγμή της παράσυρσης της 16χρονης στη Λιοσίων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για το τροχαίο στη Λιοσίων, το μεσημέρι της Κυριακής ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη παρουσιάστηκε στις αρχές και συνελήφθη, το βίντεο απαθανατίζει τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Σημειώνεται πως η 16χρονη μετά την παράσυρση και εγκατάλειψή της, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σχετικά με τον οδηγό της μηχανής, πρόκειται για ανήλικο υπήκοο από το Σουδάν, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι τη μηχανή οδηγούσε ο συνεπιβάτης, που είχε ήδη παραδοθεί στις Αρχές.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Oι συλλήψεις που σημειώθηκαν πριν από αυτή του οδηγού

Πριν από τη σύλληψη του οδηγού, η αστυνομία έκανε τρεις συλλήψεις για το τροχαίο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής, γιατί πήγε στο ΑΤ και κατέθεσε ψευδώς ότι της είχαν κλέψει τη μηχανή. Μαζί της κατονόμασε έναν συνομήλικό της ως διαχειριστή της μηχανής, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Επιπλέον, συνελήφθη και ένας 22χρονος που εμφανίστηκε αργότερα και είπε ότι ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο οδηγός, πέρα από το μικρό του όνομα.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Το χρονικό της παράσυρσης της 16χρονης

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου γύρω στις 17:30 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη.

Μια 16χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν μηχανή που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα την παρέσυρε με σφοδρότητα. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το σώμα της εκτοξεύτηκε σε μεγάλη απόσταση.

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης έπεσαν από τη μηχανή, αλλά στη συνέχεια σηκώθηκαν, ξανανέβηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας την κοπέλα αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Λίγα λεπτά μετά έφτασε το ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, όπου νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.