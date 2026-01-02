Τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες - Ένας σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, ο ένας εξ' αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (1/1) στη Λάρισα, στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.



Πρόκειται για δύο άντρες με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.