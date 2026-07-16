Τροχαίο στη Χαλκιδική: Στη ΜΕΘ η 7χρονη - «Το παιδί παλεύει ολομόναχο στο νοσοκομείο»

Δδιασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και σε κρίσιμη κατάσταση, παραμένει η 7χρονη κόρη της οικογένειας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο στη Χαλκιδική.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το ΙΧ που επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις επιβαίνοντες πολύ σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν μηχανές του ΕΚΑΒ, κινητή μονάδα. Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες των διασωστών και γιατρών δεν ήταν αρκετές. Κατέληξε πρώτα η μητέρα της οικογένειας, 28 ετών, έπειτα το βρέφος 6 μηνών και αργά το βράδυ χθες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο κατέληξε και ο πατέρας της οικογένειας, 35 ετών.

Τροχαίο στη Χαλκιδική: «Το παιδί παλεύει μόνο του στο νοσοκομείο»

Το 7χρονο κορίτσι φέρει τραύματα, μεταξύ άλλων, στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα, και «παλεύει να κρατηθεί στη ζωή» μετά το τραγικό δυστύχημα στο οποίο πέθαναν η μητέρα, ο πατέρας και ο μικρός της αδελφός.

Το ρεπορτάζ του Mega, τονίζει ότι «το παιδί βρίσκεται ολομόναχο» στο νοσοκομείο, καθώς δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κάποιος συγγενής. Πιθανότατα οι συγγενείς της τετραμελούς οικογένειας, αγνοούν ό,τι έχει συμβεί.

Όπως τονίζεται, το προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται δίπλα στο παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του μέχρι να βρεθεί κάποιος οικείος του. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, ώστε να βρεθεί στο πλευρό του παιδιού, όταν θα τα καταφέρει και θα ξυπνήσει στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από Mega

