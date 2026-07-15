Τροχαίο στη Χαλκιδική: Κατέληξε και ο πατέρας μετά τη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος - Η κατάσταση της υγείας του 7χρονου

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου στη Χαλκιδική, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας της τετραμελούς οικογένειας που επέβαινε στο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη που επέβαινε στο αυτοκίνητο και το βρέφος, ηλικίας μόλις έξι μηνών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών – Νικήτης. Περίπου στις 18:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήση για παροχή βοήθειας σε τροχαίο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από σύγκρουση βυτιοφόρου με το Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Χαλκιδική: Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν από το αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις τους την 28χρονη γυναίκα και το έξι μηνών βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους τον 35χρονο πατέρα και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 7 ετών.

Όλοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της περιοχής. Η γυναίκα και το βρέφος μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να επαναφέρει το βρέφος με ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 35χρονος πατέρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πολυγύρου, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Όσον αφορά το 7χρονο παιδί, πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤNews αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι καλύτερη και ότι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Με πληροφορίες από το ΕΡΤNews