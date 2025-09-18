Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή του δυστυχήματος με μια νεκρή και τρεις τραυματίες

Βίντεο από την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 64χρονη ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή του δυστυχήματος

Βίντεο από την στιγμή του τροχαίου δημοσίευσε το ΕΡΤnews:

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Πώς συνέβη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος οδηγός, που κινούνταν με το όχημά του με κατεύθυνση από την Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη.

Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, διακομίσθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.