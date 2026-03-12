Τροχαίο στη Βούλα: Νεκρή η οδηγός ταξί

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων στην περιοχή της Βούλας.

Η σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ ενός ΙΧ και ενός ταξί.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα η οδηγός ταξί, 55 ετών, και ο 23χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου να εγκλωβιστούν μέσα στα οχήματά τους.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τα δυο άτομα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, μετέφερε την 55χρονη βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, η οποία λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Τροχαίο στη Βούλα: Με ελαφρά τραύματα ο οδηγός του ΙΧ

Ο 23χρονος οδηγός νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ