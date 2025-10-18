Τροχαίο στα Χανιά: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο 45χρονος οδηγός της Porsche

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε ο 45χρονος οδηγός της μοιραίας Porsche που είναι προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε χθες Παρασκευή (17.10.2025) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων και αφορούσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο κατά το οποίο, ο 45χρονος κάτοχος της Porsche είχε ξυλοκοπήσει την πρώην γυναίκα του στο κεφάλι και στον λαιμό ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα σκοτώσει, μπροστά στη 18 μηνών κόρη τους.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το zarpanews.gr, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε τον 45χρονο ομόφωνα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών ενώ καταδικαστική ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Μάλιστα, ομόφωνα απέρριψε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ζητήθηκε από την υπεράσπιση με το επιχείρημα ότι παρότι είναι κρατούμενος εδώ και 10 μήνες, εντούτοις οι γονείς του, συνεχίζουν να καταβάλουν την διατροφή στην παθούσα.

Για τον θάνατο του άτυχου Παναγιώτη Καράτζη μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο 45χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για την περίπτωσή του φυλάκιση έως δέκα ετών και παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη.