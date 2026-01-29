Τροχαίο οπαδών ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Επαναπατρίζονται σήμερα οι σοροί και οι δύο τραυματίες

Επαναπατρίζονται σήμερα με ειδικές πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΕΚΑΒ, οι επτά σοροί και οι δύο τραυματίες από το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Όσο για τον τρίτο τραυματία, χρειάστηκε να υποβληθεί αργά χθες το βράδυ σε χειρουργείο και θα παραμείνει νοσηλευόμενος στη Ρουμανία, μέχρι το ιατρικό προσωπικό να κρίνει ότι θα είναι σε θέση να ταξιδέψει.

Το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών, με μια ανάρτηση, στην οποία γράφει: «Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο (σ.σ. σήμερα) να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο (σ.σ. σήμερα) θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Τροχαίο οπαδών ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τα σενάρια για το τι προκάλεσε το δυστύχημα

Υλικό από κάμερα που κατέγραψε την πορεία του μαύρου βαν, στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αναλύουν οι ειδικοί, προκειμένου να οδηγηθούν σε απαντήσεις, για το τι προηγήθηκε πριν τη μετωπική σύγκρουση του οχήματος με νταλίκα.

Επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα της τραγωδίας, με τον οποίο ήλθε σε επαφή, ο Έλληνας γιατρός, Δημήτρης Κουκούλας, μετέφερε την εκδοχή πως υπήρξε επιπλοκή στο σύστημα Lane Assist.

«Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance. Εγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», δήλωσε ο κ. Κουκούλας στην ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που μεταδόθηκαν από την πρώτη στιγμή μέσω των ρουμανικών MME, το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με κατεύθυνση τη Λυών, κινείται στο αντίθετο ρεύμα καθώς προσπαθεί την προσπέραση του οχήματος. Στην πορεία ανάβει δεξί φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του και κινείται ελαφρώς προς την κατεύθυνση αυτή. Όμως μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, ανάβει το αριστερό φλας και το βαν να κινείται και πάλι προς το αντίθετο ρεύμα μέχρι τη μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, δεν είχε σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, lane assist. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017 και, όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο το lane assist δεν αποτελούσε υποχρεωτικό εξοπλισμό για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο κ. Ξυλουργίδης υποστήριξε ότι τα οχήματα της εταιρείας παραδίδονται για ενοικίαση μετά από πλήρη έλεγχο, τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των επιβατών, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τον προορισμό, καθώς στη διαδικασία μίσθωσης ελέγχονται τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος, όχι το ταξίδι που θα ακολουθήσει.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Ευθύνεται ο οδηγός ή μπλόκαρε το τιμόνι;

Αναφορικά με το τι προκάλεσε το πολύνεκρο τροχαίο, τέθηκε μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να υπήρξε πρόβλημα στο lane assist. Ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος ήλθε σε επαφή με τραυματία, ανέφερε στην εκπομπή NEWSROOM, πως ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης, μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Ο πραγματογνώμονας για τροχαία ατυχήματα, Παναγιώτης Μαδιάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ανέφερε, ότι: «Ως μηχανολόγος και ως ερευνητής στη μακρόχρονη πορεία μου, ξέρω ότι τα σημερινά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ασφαλή, έχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ούτε αστοχία υλικού, αυτή είναι η εκτίμησή μου, ούτε κάποιο κάποια μηχανολογική βλάβη. Κάτι έγινε. Άρα αποκλείοντας όλα αυτά, κατά συνέπεια πάμε στον άνθρωπο».

Όπως εξηγεί ο Π. Μαδιάς: «Άνθρωπος είναι ο καθένας, κάτι μπορεί να συνέβη. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που θα ακολουθήσουν».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Το κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με τον Π. Μαδιά

Η εκτίμησή του είναι ότι «η υπέρβαση, η προσπέραση έναντι του ομορρόπως κινούμενου βυτιοφόρου λευκού που είδαμε ήταν επιτυχής και μάλλον εκεί κατευθύνομαι, ότι δεν ήλθε σε επαφή. Με επιφύλαξη το λέω. Θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό, αλλά είναι προφανές. Μπλέκονται τα πράγματα ακόμη περισσότερο άμα δεν συνέβη η πρωτογενής επαφή με το ομορρόπως κινούμενο».

«Μετά βλέπουμε μία επιτυχή υπέρβαση και αμέσως μετά την επιτυχή προσπέραση, ενώ θα έπρεπε να επανέλθει στο κανονικό του ρεύμα, βλέπουμε τους εμπρόσθιους, αν το πάμε καρέ καρέ το βίντεο, θα δούμε ότι ο εμπρόσθιος τουλάχιστον διευθυντήριος τροχός, κυρίως ο δεξιός που φαίνεται, είναι σε παράλληλη διάταξη με τον άξονα του οδοστρώματος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε στρίψει δεξιά για να επανέλθει στον κανονικό του ρεύμα, αφενός μεν. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι κινείται σε παρατεταμένο χρόνο δυόμιση με τρία δευτερόλεπτα μπροστά, διαγώνια και αριστερά σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση, κατευθυνόμενο κατευθείαν στα χωράφια. Αν δεν υπήρχε το αντίθετο κινούμενο όχημα, αυτό είναι ένα μεγάλο σκεπτικό που ίσως μας βοηθήσει ακόμη καλύτερα, αν δεν υπήρχε, το βανάκι θα πήγαινε κατευθείαν στα χωράφια. Βλέπουμε ξαφνικά ελάχιστο χρόνο πριν τη μετωπική και έκκεντρη αυτή σφοδρότατη σύγκρουση τον εμπρόσθιο πάλι δεξιό τροχό, αντί να διευθύνεται δεξιά, στρίβει αριστερά. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τι έγινε; Κάτι έγινε. Οδεύει προς το θάνατο. Πάει κατ’ ευθείαν στο Χάρο. Πάει κατευθείαν στη μετωπική» πρόσθεσε.

Κατευθυνόμαστε προς αυτή την εκτίμηση, του ανθρώπινου παράγοντα, σύμφωνα με τον κ. Μαδιά, που υπογράμμισε, ότι: «Όμως ήθελα να σας πω οι πληροφορίες μου, που έχω και από τη Ρουμανία, υπάρχει μία φήμη ότι αυτός ο δρόμος είναι δρόμος καρμανιόλα, ο δρόμος του χάρου. Δεν έχει ούτε μπάρες ασφαλείας. Δεν έχει ούτε καν έρεισμα, αυτό το εναπομείναν τμήμα του οδοστρώματος».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Οι πιθανότητες για πρόβλημα στα λάστιχα

Για το ενδεχόμενο να ευθύνεται πρόβλημα στα λάστιχα, απάντησε: «Εάν υποθέσουμε ότι έγινε ρήξη, κλατάρισμα ας πούμε ελαστικού, όλος ο μηχανισμός της εκτροπής δεν παραπέμπει σε αυτή την κατεύθυνση αφενός μεν και αφετέρου θα είχαμε ίχνη πλάγιας ολίσθησης, χαρακιές πάνω στο οδόστρωμα που θα το είχαν δει οι επιληφθέντες αστυνομικοί οι Ρουμάνοι και θα μας το έλεγαν».

«Αν ξαναδείτε και προσέξτε το βίντεο», συνέχισε, «γιατί είχε λίγο περιθώριο 40 με 50 εκατοστά δεξιά ο οδηγός του φορτηγού να ελιχθεί, δεν ελίχθη και δεν έκανε κανέναν αποτρεπτικό ελιγμό. Πήγε κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο. Σου λέει, "αυτός έρχεται κατά πάνω μου, θα τον σκοτώσω. Αυτός φταίει, θα τον σκοτώσω". Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Έμαθα ότι είχαν πληροφορίες αρχικά να μπουν ελικόπτερα για να μεταφέρουν τους βαριά τραυματισμένους στα νοσοκομεία και δεν πέταξαν τα ελικόπτερα από τις κρατούσες καιρικές συνθήκες. Κακοκαιρία και αέρας, μάλιστα 8 μποφόρ. Έτσι πληροφορήθηκα. Μήπως υπήρξε μία μεγάλη ριπή ανέμου; Θα μπορούσε».

Ακολούθως, ο πραγματογνώμονας, Κωνσταντίνος Χασιώτης, υποστήριξε ότι «δεν φαίνεται να έχει πάθει κάτι το όχημα».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Δεν φαίνεται καμία επιπόλαιη αντίδραση», λέει ο Κ. Χασιώτης

Πιο αναλυτικά, είπε στον ΣΚΑΪ ότι ο οδηγός ολοκλήρωσε μια διαδικασία προσπέρασης εκ του ασφαλούς και μάλιστα ενεργοποίησε το δεξί φλας. Εκείνη τη στιγμή, συνετά πήγε να τοποθετηθεί στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Ωστόσο, αντί να επιστρέψει πλήρως στη λωρίδα του, κινήθηκε πάνω στη διακεκομμένη διαγράμμιση. Όπως προκύπτει από το βίντεο, «δεν δείχνει να έχει πάθει κάτι το αυτοκίνητο».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο το βαν να είχε επαφή με όχημα στα δεξιά πριν από τη σύγκρουση, ο Κ. Χασιώτης απάντησε ότι: «Πάλι από κάποια αποκομμένα καρέ που έχετε κάνει, δεν φαίνεται να έχει επαφή στη δεξιά του πλευρά καθόλου - ούτε από το φτερό, ούτε από το φανάρι, ούτε από τον τροχό».

Όπως τόνισε, «δεν φαίνεται καμία επιπόλαιη ή βίαιη αντίδραση. Το όχημα κινείται ομαλά στον δρόμο, μπαίνει επίσης ομαλά στο ρεύμα κυκλοφορίας του, δεν ολοκληρώνει όμως τη διαδικασία και παρεκκλίνει εκ νέου προς τα αριστερά.

Γιατί δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι, σύμφωνα με τον Α. Ζωγράφο

Και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, εξήγησε τον λόγο που δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι.

Όπως περιέγραψε, το βαν, από τη στιγμή που ολοκληρώνει προσπέραση και ενεργοποιεί δεξί φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλάζει ξαφνικά πορεία, ανάβει αριστερό φλας και κατευθύνεται κάθετα προς την αντίθετη κατεύθυνση, συγκρουόμενο πλαγιομετωπικά με νταλίκα. Πρόκειται, όπως επισημαίνει, για «τη χειρότερη δυνατή μορφή σύγκρουσης σε αυτοκινητόδρομο».