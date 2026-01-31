Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Σήμερα πέντε κηδείες - Η έκκληση των οικογενειών

Τις τελευταίες ώρες, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν, την Τρίτη 27/1, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης (29/1), με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι' αυτόν τον σκοπό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 6 μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας.

Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.

Χθες, Παρασκευή 30/1, έγιναν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Σήμερα, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης έκανε σαφές ότι οι οικογένειες των θυμάτων επιθυμούν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων. Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο επεισόδιο έξω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με επιθέσεις σε τηλεοπτικά συνεργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ κάλεσε όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία των οικογενειών και να μην προβούν σε καμία αναπαραγωγή των πολύ ευαίσθητων αυτών εικόνων.

Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Πώς είναι οι δύο τραυματίες που επέστρεψαν

Θέμα ημερών φαίνεται να είναι η επιστροφή του τρίτου τραυματία από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του 20χρονου παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια. Οι γιατροί αναμένεται, εκτός απροόπτου, να αποφασίσουν σε ιατρικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, το χρονοδιάγραμμα του επαναπατρισμού του.

Ο νεαρός παραμένει διασωληνωμένος, ωστόσο η καταστολή έχει μειωθεί, ενώ φέρεται να έχει κινητικότητα στα άκρα του, με εξαίρεση το χέρι που έχει ακινητοποιηθεί λόγω κατάγματος που υπέστη στο τροχαίο.

Οι δύο εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν την Πέμπτη (29/1), με στρατιωτικό αεροσκάφος C130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ενώ οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την παραμονή του τρίτου τραυματία, ενός 20χρονου, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρας.

Παράλληλα, εξιτήριο έλαβε νωρίτερα ο 28χρονος τραυματίας, ο οποίος νοσηλευόταν από την Πέμπτη (29/1) στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.