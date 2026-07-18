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Τροχαίο - Χαλκιδική: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση η 7χρονη Πατρίτσια

Τα νεότερα για την υγεία της - Έρανος στη Μολδαβία για τον επαναπατρισμό των σορών

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 7ΧΡΟΝΗ ΥΓΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ERTNews
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Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη Πατρίτσια, πολυτραυματίας του τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και η μικρή της αδελφή.

Ως προς τα νεότερα για την υγεία της 7χρονης, που δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, οι γιατροί, την Παρασκευή (17/7), προχώρησαν στη συρραφή της γνάθου της, με απώτερο σκοπό τη σταθεροποίησή της.  

Την ίδια ώρα, κύμα αλληλεγγύης έχει εκδηλωθεί τόσο τη Μολδαβία με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια για τον επαναπατρισμό των σορών όσο και στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη από απλούς πολίτες.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να περιμένουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος στη Χαλκιδική.

Τροχαίο - Χαλκιδική: Το νομικό ζήτημα που έχει προκύψει

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προέκυψε και νομικό ζήτημα με τη νοσηλεία της 7χρονης, καθώς σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια βαριά χειρουργική επέμβαση, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγγενής που να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη έως ότου φτάσει στην Ελλάδα η θεία της.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να ανησυχούν, καθώς το παιδί φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ από την πρεσβεία, η θεία της 7χρονης έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει και την κηδεμονία της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες του πολύνεκρου τροχαίου και αναμένεται το επίσημο πόρισμα.

Η είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική έφτασε και στη Μολδαβία κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου και των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα στην περιοχή όπου ζούσε η οικογένεια.

Μάλιστα, ο δήμος της πόλης έχει κινητοποιηθεί, απευθύνοντας έκκληση για οικονομική στήριξη της οικογένειας και για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα καλύψουν τον επαναπατρισμό των σορών στη Μολδαβία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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