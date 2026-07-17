Τροχαίο - Χαλκιδική: Η 7χρονη Πατρίτσια δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Στο νοσοκομείο η θεία της από τη Μολδαβία

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη από τη Μολδαβία, η μοναδική επιζήσασα του πολύνεκρου τροχαίου στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της.

Μέχρι και λίγες ώρες πριν, δεν είχε εντοπιστεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, η οποία βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές. Έτσι, το παιδί έδινε τη μάχη για τη ζωή του μόνο, χωρίς να βρίσκεται στο πλευρό του κάποιος οικείος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη θεία της 7χρονης, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ελλάδα.

Τροχαίο - Χαλκιδική: Η κατάσταση της υγείας της 7χρονης και το νομικό ζήτημα που έχει προκύψει

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 7χρονη Πατρίτσια εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Νωρίτερα την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η συρραφή της γνάθου της, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη μεταξύ γιατρών του Ιπποκρατείου και του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέκυψε και νομικό ζήτημα, καθώς σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια βαριά χειρουργική επέμβαση, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγγενής που να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη έως ότου φτάσει στην Ελλάδα η θεία της.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να ανησυχούν, καθώς το παιδί φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Τροχαίο - Χαλκιδική: Η θεία της 7χρονης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κηδεμονία της

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ από την πρεσβεία, η θεία της 7χρονης έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει και την κηδεμονία της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες του πολύνεκρου τροχαίου και αναμένεται το επίσημο πόρισμα.

Η είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική έφτασε και στη Μολδαβία κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου και των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα στην περιοχή όπου ζούσε η οικογένεια.

Μάλιστα, ο δήμος της πόλης έχει κινητοποιηθεί, απευθύνοντας έκκληση για οικονομική στήριξη της οικογένειας και για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα καλύψουν τον επαναπατρισμό των σορών στη Μολδαβία.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews