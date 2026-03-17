Τροχαίο έξω από Βουλή: Στη φυλακή ο αστυνομικός για το δυστύχημα

Στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος αστυνομικός, μετά την απολογία του για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή με θύμα 63χρονο μοτοσικλετιστή.

Ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία προκάλεσε θάνατο και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Τροχαίο έξω από Βουλή: Ο αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά»

Ο αστυνομικός την Πέμπτη 12 Μαρτίου, οδηγώντας με την υπηρεσιακή του μηχανή, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα παρασέρνοντας με μετωπική σύγκρουση τον 63χρονο που κινούνταν κανονικά.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η οποία αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της Κατηγορίας, ο κατηγορούμενος αστυνομικός επέδειξε «ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά».

Τροχαίο έξω από Βουλή: Το χρονικό - Βίντεο από το δυστύχημα

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας, με εμπλοκή αστυνομικού και θύμα έναν 63χρονο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, πριν από μερικές ημέρες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν- αρχικά- και οι δύο οδηγοί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Ο 63χρονος, ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3).

Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις εικόνες, ο αστυνομικός που οδηγεί υπηρεσιακή μοτοσικλέτα φαίνεται να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη, ενώ κινείται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου.

Λίγα μέτρα αργότερα συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με μοτοσικλέτα που κινείται κανονικά στη μεσαία λωρίδα του δρόμου.

Η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα σφοδρή, με τις δύο μοτοσικλέτες να εκσφενδονίζονται στο οδόστρωμα και τους οδηγούς να σύρονται σε διαφορετικά σημεία της λεωφόρου.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.