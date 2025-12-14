Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Ο οδηγός της μηχανής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Κολωνού.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με ένα ΙΧ.

Η μηχανή κινούνταν και επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με το ΙΧ, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ