Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο Πέραμα, με απολογισμό έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περίπου στη 1:40 της Τετάρτης, δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 29 ετών. Ο 26χρονος αναβάτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με ελαφρά τραύματα.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης.