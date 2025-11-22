Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι: Οι δύο οδηγοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, για το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκράτι.

Το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι σημειώθηκε όταν ένας 84χρονος οδηγός παραβίασε τη σειρά προτεραιότητας στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου και συγκρούστηκε με νομίμως διερχόμενο όχημα, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό πεζής γυναίκας.

Εκτός από τον 84χρονο, συνελήφθη και ο 57χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, του οποίου ο προφυλακτήρας ξεκόλλησε και καταπλάκωσε την 75χρονη γυναίκα.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.





Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι: Τι θα συμβεί με την κόρη της 75χρονης

Η 75χρονη που έχασε τη ζωή της ήταν μητέρα ενός ΑμεΑ κοριτσιού που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα και βρισκόταν μαζί της στο τροχαίο, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη 32χρονη φρόντιζε μόνο η μητέρα της, καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της.

Μετά το ατύχημα, η 32χρονη μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο «Αιγινήτειο» για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο, ενώ γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.