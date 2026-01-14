Τροχαίο δυστύχημα στο Λασίθι: Νεκρός ένας 16χρονος

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 16χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) στο Λασίθι, και πιο συγκεκριμένα στη Σητεία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισή πριν τα μεσάνυχτα, στην Ερημούπολη, όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο 16χρονος, ένας 17χρονος και ακόμα τρία νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του, την ώρα που ο 17χρονος οδηγός και οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά από το τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, ανήκει στον πατέρα του 16χρονου που έχασε την ζωή του. Οι γονείς του 17χρονου οδηγού συνελήφθησαν και οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από creta24.gr