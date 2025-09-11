Τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη οδηγός μηχανής

Θύμα νέου τροχαίου δυστυχήματος στην Κρήτη, είναι μια 23χρονη οδηγός μηχανής.

Το θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Μάλια. Συγκεκριμένα, η νεαρή οδηγός έχασε τη ζωή της στην περιοχή των Μαλίων, έπειτα από σύγκρουση με μηχανή, ενώ η ίδια κινείτο στον δρόμο Σταλίδα – Μάλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η 23χρονη οδηγούσε τη μηχανή στον επαρχιακό δρόμο, περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα, όταν συγκρούστηκε με ένα άλλο δίκυκλο όχημα.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι το δίκυκλο που οδηγούσε η νεαρή συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε 27χρονος.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, creta24