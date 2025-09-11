Τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης με θύμα την 23χρονη

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη με θύμα μία 23χρονη, δείχνει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης των δύο μηχανών.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου στα Μάλια και βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr και η ΚΡΗΤΗ TV κατέγραψε τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Το θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Μάλια. Η νεαρή οδηγός έχασε τη ζωή της, έπειτα από σύγκρουση με οδηγό άλλης μηχανής.

Στο βίντεο - ντοκουμέντο εμφανίζεται ο 27χρονος οδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο δυστύχημα, «να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη», όπως μεταφέρουν τα τοπικά μέσα. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη που επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.





