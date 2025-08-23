Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με μηχανή - Νεκρή 32χρονη

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας

LifO Newsroom

Μια γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής (22/8) μετά από τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή της στην Αταλάντη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP ερχόμενο από Λιβάνατες θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το αυτοκίνητο εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός της τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ