Τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην Αρτέμιδα Αττικής, όταν αστυνομικός, οδηγώντας το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα διερχόμενο πεζό.

Μετά την παράσυρση, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Τροχαίας, ενώ ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και υποβλήθηκε σε αιματολογικό έλεγχο για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, διατάχθηκε διοικητική έρευνα και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την τοποθέτησή του σε διαθεσιμότητα.

Ειδικότερα, περίπου στις 05:40, ένας αστυνομικός που πήγαινε στην υπηρεσία του παρέσυρε με το ΙΧ του και σκότωσε έναν 74χρονο πεζό στη λεωφόρο Αρτέμιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 74χρονος είχε σταθμεύσει το όχημά του απέναντι από περίπτερο και επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει φανάρι.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός συνελήφθη ενώ υποβλήθηκε και σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Παράλληλα, από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ διατάχθηκε διοικητική διεύρυνση του περιστατικού ενώ κινήθηκε η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

