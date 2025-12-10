Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του, μετά από εκτροπή της μοτοσικλέτας του, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (09/12) στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:45, στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.