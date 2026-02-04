Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Θεσσαλονίκη, μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα στην περιοχή της Σίνδου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος συνομήλικος του ανηλίκου, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Με πληροφορίες από thestival.gr




