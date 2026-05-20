Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: O 44χρονος είχε χάσει τον έλεγχο του ΙΧ - Σύρθηκε για τουλάχιστον 50 μέτρα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του, ο 44χρονος που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Ο 44χρονος ήταν ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στη Ρόδο, κοντά στην περιοχή Αφάντου.

Ο 44χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς μεταξύ άλλων, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και η οδήγηση κάθε είδους οχήματος, ενώ υποχρεώθηκε να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Τροχαίας

Την ίδια ώρα ήρθαν στη δημοσιότητα στοιχεία από την έκθεση της Τροχαίας, σύμφωνα με τα οποία, ο 44χρονος φαίνεται πως κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα την στιγμή της σύγκρουσης.

Η αυτοψία της Τροχαίας κατέγραψε ίχνη πλάγιας ολίσθησης μήκους περίπου 52 μέτρων στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου, με τις αρχές να εκτιμούν ότι τέτοια απόσταση μετά από σύγκρουση, δείχνει πως το όχημα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και ισχυρή κινητική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί συγκεκριμένα διαπίστωσαν επίσης, ότι το όχημά του είχε χάσει τον έλεγχο πριν ακινητοποιηθεί.

Από τη μετωπική σύγκρουση, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών μετακινήθηκε σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, αφήνοντας σημάδια στο οδόστρωμα πριν σταματήσει.

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν λάδια, σπασμένα γυαλιά και κομμάτια πλαστικών διασκορπισμένα και στα δύο ρεύματα του δρόμου, αλλά ακόμη και σε κοντινό σπίτι, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr