Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Μου είπε πως δεν έτρεχε και πέρασε με πράσινο» - Οι δηλώσεις της αδελφής του κατηγορούμενου

Μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, με θύματα μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, η αδελφή του 44χρονου οδηγού, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο κατά συρροή, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με όσα της ανέφερε.

Όπως ανέφερε η ίδια, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Live News», ο αδελφός της αρνείται πως είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, όπως και ότι παραβίασε το κόκκινο σηματοδότη.

«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Χάθηκαν δύο ψυχές. Εμένα μου είπε: "Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει". Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό... Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα», ανέφερε η αδελφή του 44χρονου οδηγού.

Ο 44χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.