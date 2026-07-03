Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Ένοχος ο 44χρονος για απόπειρα αφαίρεσης αποδεικτικού υλικού

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού υλικού, επεβλήθη σήμερα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στον 44χρονο οδηγό, που την 17η Μαϊου ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο γυναίκες.

Το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο.

Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο

Το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες -μητέρα και κόρη- οι οποίες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Ο 44χρονος που αρνείται τις κατηγορίες, φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου του, που φυλάσσετο σε εγκαταστάσεις εταιρείας Οδικής Βοήθειας.

Η ποινή που του επεβλήθη είναι μετατρέψιμη προς 15 ευρώ ανά ημέρα.

Ο 44χρονος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Με πληροφορίες ΕΡΤNews