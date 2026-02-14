Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: «Ο 15χρονος τινάχτηκε έξω από το ΙΧ» περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες

Σε σοκ βρίσκονται σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, μετά τον θάνατο του φίλου τους.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, όταν ο 15χρονος πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, προκειμένου να πάει βόλτα με τους δύο φίλους του.

Ωστόσο, όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο ανήλικος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και τελικά προσέκρουσε σε δέντρο.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης, ήταν ο ακαριαίος θάνατος του συνομήλικου συνοδηγού, και ο τραυματισμός του ίδιου και ακόμη ενός επιβαίνοντα.

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Σύμφωνα με το STAR, κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο του τροχαίο, έσπευσαν αμέσως στο σημείο και ειδοποίησαν την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

«Τα παιδιά φώναζαν “τι έκανα, τι έκανα”», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ενώ άλλος ανέφερε ότι το όχημα κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, που όπως εκτίμησε έφτανε ακόμη και τα 120 χιλιόμετρα, παρότι βρισκόταν σε χωματόδρομο.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ένας από τους ανήλικους επιβαίνοντες εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, την ώρα που οι δύο φίλοι του 15χρονου θύματος, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα και εκδορές, ενώ παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση και θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικών κακώσεων.