Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο με το φρενάρισμα του ΙΧ πριν τη σφοδρή σύγκρουση

Ηχητικό ντοκουμέντο από τους ελιγμούς του 15χρονου πριν το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που η τοπική κοινωνία της Λούτσας είναι συγκλονισμένη από το δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκε ακαριαία ένας 15χρονος, στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται το φρενάρισμα του ΙΧ στο οδόστρωμα, πριν τη σφοδρή σύγκρουση

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, όταν ο 15χρονος πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, προκειμένου να πάει βόλτα με τους δύο φίλους του.

Ωστόσο, ο ανήλικος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και τελικά προσέκρουσε σε δέντρο. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης, ήταν ο ακαριαίος θάνατος του συνομήλικου συνοδηγού, και ο τραυματισμός του ίδιου και ακόμη ενός επιβαίνοντα.

Οι δύο τραυματίες σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, όμως βρίσκονται σε κατάσταση σοκ λόγω του θανάτου του φίλου τους.

«Τώρα έχει πάθει σοκ. Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα. Τι κάναμε μαμά. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘’πάρε το κλειδί και το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς και έλα να κάνουμε βόλτα’’. Γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι», ανέφερε μιλώντας στο Mega η μητέρα του οδηγού.

«Είναι σε σοκ. Δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς», πρόσθεσε ο πατέρας του.