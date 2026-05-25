Τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο: Νεκροί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/5) στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας, με δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος στη Λέσβο.

Τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο: Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο, οι δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 18 ετών από τη Μυτιλήνη, κινούνταν με δίκυκλο όχημα επιστρέφοντας από τη Θερμή, όπου είχαν μεταβεί για βόλτα.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος ενώ κινούνταν στο οδικό τμήμα από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε κολώνα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβαίνοντες υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Μυτιλήνης έχουν αναλάβει την προανάκριση και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να οδήγησαν στο δυστύχημα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, stonisi.gr



