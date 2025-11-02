Τροχαίο δυστύχημα στη Λακωνία: Νεκρός 24χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 11ο χλμ. του δρόμου Γυθείου – Αρεόπολης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 24χρονου οδηγού μοτοσικλέτας.

Αναλυτικότερα, ο 24χρονος καθώς κινούνταν με τη μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο και στη συνέχεια, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Η μηχανή έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμός του.

Την προανάκριση του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα του Γυθείου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ