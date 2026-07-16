Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός του βυτιοφόρου

Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα μία οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών, ύστερα από εντολή εισαγγελέα ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.

Ο 44χρονος άνδρας είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας.

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη

Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους.

H 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.

Μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Πολυγύρου στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ως πολυτραυματίας, με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού. Παράλληλα, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς και στη συνέχεια, σήμερα το πρωί διακομίσθηκε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ