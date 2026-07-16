Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένη η 7χρονη - Η οικογένεια έκανε διακοπές

Τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, με ένα τροχαίο δυστύχημα να στοιχίζει τη ζωή σε τρία από τα τέσσερα μέλη μίας οικογένειας, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κορίτσι, 7 ετών.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το ΙΧ που επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις επιβαίνοντες πολύ σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν μηχανές του ΕΚΑΒ, κινητή μονάδα. Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες των διασωστών και γιατρών δεν ήταν αρκετές. Κατέληξε πρώτα η μητέρα της οικογένειας, 28 ετών, έπειτα το βρέφος 6 μηνών και αργά το βράδυ χθες, μετά από τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο κατέληξε ο πατέρας της οικογένειας, 35 ετών.

Η 7χρονη διακομίσθηκε διασωληνωμένη, νωρίς σήμερα το πρωί από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Σημειώνεται πως η οικογένεια από τη Μολδαβία είχε έρθει στην περιοχή για διακοπές.

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Τι λέει η ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει για το δυστύχημα:

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ