Τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης, με νεκρό έναν 38χρονο μοτοσικλετιστή.

Περίπου στη 01:00 τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 38χρονου αναβάτη.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Θεωρείται δεδομένο, ότι ένας από τους δύο παραβίασε πιθανότατα φωτεινό σηματοδότη. Υλικό που θα εξετασθεί από τις κάμερες στον δρόμο, αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τροχαίο δυστύχημα.

