Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή στο Πέραμα: Αναποδογύρισε φορτηγό

Το φορτηγό στο Πέραμα, πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 71χρονη

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή στο Πέραμα / Glomex / ANT1

Τροχαίο δυστύχημα με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της, σημειώθηκε στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (27/11) στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα καθόδου προς Πέραμα.

Το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος οδηγούσε όχημα μεγάλων κυβικών, πιο συγκεκριμένα φορτηγό, όταν, πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, έχασε τον έλεγχο και βγήκες εκτός οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα του τροχαίου στο Πέραμα, ήταν να αναποδογυρίσει το φορτηγό και η γυναίκα να χάσει τη ζωή της, την ώρα που τραυματίστηκε ο γιος της. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

