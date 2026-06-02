Τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα στην Ίο: Νεκρός ένας 22χρονος

Τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (31/5) στην Ίο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 22χρονος και να τραυματιστεί ένας συνομήλικός του.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Ίο καταγράφηκε επί της επαρχιακής οδού Χώρας – Μαγγαναρίου, όταν η γουρούνα που οδηγούσαν οι δύο 22χρονοι, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός και τον ελαφρύ τραυματισμό του δεύτερου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος στην Ίο, ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.

Τροχαίο δυστύχημα στην Ίο: Το ενημερωτικό της Αστυνομίας

«Την 31-05-2026/07.30’ επί της επαρχιακής οδού Χώρας – Μαγγαναρίου στην Ίο, τετράτροχο όχημα οδηγούμενο από 22χρονο αλλοδαπό και συνοδηγό έναν 22χρονο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του συνοδηγού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών».