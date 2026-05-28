Τροχαίο ατύχημα στο Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε 15χρονη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στο Κερατσίνι, όταν διανομέας που οδηγούσε μοτοσικλέτα παρέσυρε 15χρονη πεζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, επί της οδού Σαλαμίνος, στο κέντρο του Κερατσινίου.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ο διανομέας που κινούνταν στο σημείο, παρέσυρε με τη μηχανή τη 15χρονη, τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η ανήλικη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ελαφριοί, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.